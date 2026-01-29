Mercato Cesena: Cerri, visite prenotate ma il via libera non è ancora definitivo, Blesa incedibile per l’area tecnica

Prima Sernicola, poi Valoti (andati entrambi allo Spezia), ieri Di Pardo (che ha firmato con la Sampdoria). Sono tre giocatori sfuggiti dalle mani di Fusco, che aveva allacciato con loro trattative da settimane (con Sernicola e Valoti c’era accordo verbale già a fine dicembre), in quanto la proprietà americana del Cesena, dopo essere stata costretta a fare un aumento di capitale di 422mila euro per poter operare sul mercato, è stata troppo attendista. Non per mancanza di soldi (questa proprietà ha iniettato nelle casse societarie 18 milioni di euro negli ultimi 18 mesi: chi prima d’ora a Cesena ha mai fatto cose simili?), ma per prudenza: Melby, Aiello, Scotto e Ciaccia avevano l’obiettivo di non far decollare ulteriormente le spese. Speravano di riuscire a liberarsi di qualche ingaggio (Celia, una punta e soprattutto quello pesante di Bastoni, che invece non andrà via da Cesena) prima di investire risorse su altri atleti. Ma nessuno, a parte Adamo, ha trovato acquirenti e quindi per provare ad avvicinarli alla porta d’uscita ora bisognerà far entrare qualcuno.