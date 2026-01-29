Mercato Cesena: Cerri, visite prenotate ma il via libera non è ancora definitivo, Blesa incedibile per l’area tecnica

Il centravanti Alberto Cerri
Prima Sernicola, poi Valoti (andati entrambi allo Spezia), ieri Di Pardo (che ha firmato con la Sampdoria). Sono tre giocatori sfuggiti dalle mani di Fusco, che aveva allacciato con loro trattative da settimane (con Sernicola e Valoti c’era accordo verbale già a fine dicembre), in quanto la proprietà americana del Cesena, dopo essere stata costretta a fare un aumento di capitale di 422mila euro per poter operare sul mercato, è stata troppo attendista. Non per mancanza di soldi (questa proprietà ha iniettato nelle casse societarie 18 milioni di euro negli ultimi 18 mesi: chi prima d’ora a Cesena ha mai fatto cose simili?), ma per prudenza: Melby, Aiello, Scotto e Ciaccia avevano l’obiettivo di non far decollare ulteriormente le spese. Speravano di riuscire a liberarsi di qualche ingaggio (Celia, una punta e soprattutto quello pesante di Bastoni, che invece non andrà via da Cesena) prima di investire risorse su altri atleti. Ma nessuno, a parte Adamo, ha trovato acquirenti e quindi per provare ad avvicinarli alla porta d’uscita ora bisognerà far entrare qualcuno.

Oggi il via libera per Cerri

Ieri il Cesena ha prenotato le visite mediche per Alberto Cerri per la giornata di lunedì, ultimo giorno di mercato, anche se ancora non c’è stata la firma sugli accordi. Il contratto fino al 30 giugno 2028 è stato inviato negli Usa e, dopo la call di ieri sera tra Melby, Scotto e la Romagna, sembra che la situazione si sia sbloccata e che quindi oggi possa avvenire lo scambio di documenti tra Cesena e Como per certificare il passaggio a titolo definitivo di Cerri in bianconero.

Blesa non si muove

Una volta arrivato Cerri, il Cesena deciderà chi muovere tra Diao (sul taccuino di Mantova e spagnoli del Mirandès) e Olivieri (che sembra piacere alla Juve Stabia). Se partirà Celia, arriverà un esterno, che però ora Fusco deve andare a cercare. Resta poi l’affare-Blesa: al momento il Philadelphia Union non ha fatto passi ufficiali con il Cesena, ma il mercato negli Usa dura tutto febbraio. Per l’area tecnica bianconera Blesa è incedibile ma se arriverà offerta irrinunciabile entro lunedì sarà sottoposta alla società (nel caso si guarda ad Ambrosino del Napoli come eventuale sostituto). Dopo lunedì, però, stop alle trattative: niente scherzi.

