Mercato Cesena: Cerri, la bozza negli Usa e la proprietà scottata dal caso Van Hooijdonk

Ieri pomeriggio c’è stato un nuovo aggiornamento tra l’area tecnica del Cesena e gli agenti di Alberto Cerri: la bozza del contratto fino al 30 giugno 2028 è pronta ed è stata sottoposta alla proprietà americana del club bianconero. Si spera che la decisione definitiva sia stata presa nella notte o venga presa questo pomeriggio.

La proprietà del Cesena avrebbe già dato il via libera se l’accordo fosse stato di 18 mesi, quindi fino al 2027. Invece avendo la durata di 30 mesi, il board americano sta ancora riflettendo: la “scottatura” dell’anno scorso per Van Hooijdonk, rimasto 6 mesi ma, a causa della lauta buonuscita, pagato per quasi 18 mesi, è ancora viva sulla pelle di Melby e degli Aiello.

Alla fine è un’operazione che dovrà essere fatta, visto che al Cesena un centravanti strutturato serve tremendamente sia per dare una nuova dimensione dentro l’area, sia per provare a valorizzare ulteriormente Cristian Shpendi, che con Blesa fatica a fare “coppia”.

Per non sfondare il tetto salariale che la proprietà americana aveva messo in estate, dovrà poi partire un attaccante tra Diao e Olivieri: entrambi hanno proposte dalla B ed entrambi non sono soddisfatti per il minutaggio fin qui avuto.

Se Cerri inizia a scongelarsi, resta invece ancora nel freezer l’esterno Alessandro Di Pardo (Cagliari). Che potrà arrivare solo se nel caso in cui partisse Celia, che resta sul taccuino del Benevento.

