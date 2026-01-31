Mercato Cesena, Cerri in arrivo e Blesa è ai saluti

Il Cesena ha finalmente riempito la prima casella vuota, che era stata liberata all’inizio del mese dalla partenza di Adamo. Dopo aver perso Di Pardo, che ha scelto la Sampdoria, il diesse bianconero Fusco si è buttato su Tommaso Corazza, con il quale ha trovato velocemente l’intesa. L’esterno classe 2004, reduce da una buona prima parte di stagione con la maglia del Pescara (3 gol e 2 assist in 15 presenze, di cui 14 da titolare), rientra per fine prestito al Bologna da cui, con la stessa formula fino alla fine della stagione, ripartirà alla volta della Romagna, dove da lunedì si metterà a disposizione di Mignani. In carriera Corazza, che può giocare su entrambe le fasce, ha già disputato 9 gare in Serie A con la maglia rossoblù e 28 partite in B, un campionato nel quale ha debuttato proprio un anno fa con la maglia della Salernitana nella seconda parte della stagione, quando sfidò anche il Cavalluccio al Manuzzi. Curiosità: il primo gol tra i professionisti lo ha realizzato proprio contro il Cesena con la maglia del Bologna, in occasione del derby di Coppa Italia di due anni e mezzo fa al Dall’Ara. Nella scorsa stagione a Salerno il nuovo esterno bianconero è stato compagno di squadra di Alberto Cerri, che ritroverà dalla prossima settimana. Dagli Stati Uniti, infatti, è arrivato il tanto atteso via libera per l’acquisto del centravanti del Como, che lunedì si trasferirà in Romagna a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2028. Negli ultimi giorni di mercato andrà invece monitorata con attenzione la situazione legata a Jalen Blesa, ormai molto vicino all’addio: il Philadelphia Union ha alzato la propria proposta ed avrebbe offerto al Cesena un milione e mezzo di euro, una somma che il Cavalluccio sta valutando con grande attenzione, anche se negli ultimi giorni ha bussato alla porta del Cesena anche il Rio Ave, club portoghese che sarebbe molto gradito all’attaccante, il quale preferirebbe continuare a giocare in Europa. La sensazione è che Blesa sia ormai ai saluti, poi il Cesena dovrà valutare la strategia, magari inserendo al suo posto un centrocampista offensivo o una seconda punta in caso di partenza di Diao. In uscita resta Raffaele Celia, sul quale c’è anche la Salernitana.

