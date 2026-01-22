Mercato Cesena, Cerri e Di Pardo arriveranno in Romagna ma solo dopo la sfida di sabato con il Bari

Il Cesena ha in mano Alberto Cerri (Como) e Alessandro Di Pardo (Cagliari) ma i due giocatori non arriveranno prima della prossima settimana. Il centravanti Cerri potrebbe sbarcare in Romagna già tra lunedì e martedì mentre l’esterno Di Pardo solo dopo l’uscita di Celia (in trattativa con il Benevento). Non partirà Bastoni, che vuole rimanere in bianconero fino alla naturale scadenza del contratto, mentre dovrebbe uscire Diao, attratto dal corteggiamento del Mantova.

A proposito di attaccanti già a Cesena, Blesa migliora giorno dopo giorno ma rimane da valutare la sua presenza in vista della sfida contro il Bari a causa del colpo al ginocchio rimediato a Reggio Emilia. Dovesse partire dalla panchina, a scendere in campo dall’inizio sarebbe Olivieri.

Ieri intanto Blesa, Berti, Shpendi e Klinsmann sono stati protagonisti di un evento al nuovo store dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. C’è stato un vero bagno di folla con oltre cento tifosi presenti: questa è stata l’occasione per il lancio della Bootleg capsule che vede proprio i quattro bianconeri presenti ieri protagonisti della nuova linea.