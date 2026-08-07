Mercato Cesena, Castorri a Latina, il Pescara su Olivieri

Prima di aggiungere le ultime tessere (indispensabili) alla rosa di Diamanti, che continua a lavorare a Villa Silvia, il Cesena deve sfoltire l’organico cercando di piazzare alcuni esuberi che non rientrano nei piani del tecnico di Prato o che hanno un ingaggio ritenuto troppo alto. A questo proposito va registrato un interessamento del Pescara per Olivieri, mentre la trattativa Castagnetti-Reggiana è in stand-by, con il centrocampista di Montecchio che resterebbe volentieri per un’altra stagione in Romagna. Per inserire il serbo Ilic (Bologna) in difesa, serve almeno un’uscita. Pieraccini è corteggiato da un paio di club di C, mentre la cessione di Pitti al Savoia è saltata. Restando sugli esuberi, il Cesena deve piazzare ancora Ogunseye, mentre Giovannini ha chiesto di potersi allenare da solo e nei prossimi giorni lavorerà a Bellaria. Per Tosku all’Ostiamare mancano solo i dettagli, Castorri finirà al Latina, che ha vinto il ballottaggio con le Dolomiti Bellunesi, dove invece andrà Papa Wade.