Mercato Cesena: Calò verso Pescara, si punta a Castagnetti

Ieri il diesse del Cesena Filippo Fusco ha definitivamente mollato Comenencia, che la Juventus cederà a titolo definitivo allo Zurigo, e ora si mette alla caccia di un altro esterno da inserire a sinistra, che difficilmente sarà Pietrelli, visto che la Juve deciderà se muoverlo o no solo a fine mercato. A centrocampo è in uscita Calò: il regista andrà al Pescara. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto: da capire solo quando ci sarà la firma. Non appena il play triestino partirà, il Cesena acquisterà il sostituto: il favorito è l’esperto Castagnetti della Cremonese, che va in scadenza e a cui il club bianconero garantirebbe un biennale.