Mercato Cesena: caccia al sostituto di Kargbo e nuova idea in difesa

Il rilancio del Blackburn Rovers è andato subito a segno. Dopo aver offerto 800mila euro per il cartellino dell’attaccante, una proposta ritenuta insufficiente dal board del Cavalluccio e dal direttore sportivo bianconero Artico, il club inglese ha alzato la posta e si è assicurato Kargbo, che nel frattempo aveva ribadito al Cesena la voglia di provare un’avventura in Inghilterra, seppur in Championship. L’operazione, per la quale manca solo l’ufficialità, è stata chiusa a 1.2 milioni di euro più bonus, con il club bianconero che dovrà versare circa il 40 per cento al Crotone. Ovviamente non convocato per Catanzaro, ieri Kargbo ha salutato i compagni e lo staff chiudendo di fatto la sua esperienza in Romagna, un’avventura che gli ha permesso di vincere da grande protagonista un campionato di Serie C (più la Supercoppa) e di tornare a giocare in B. In totale Kargbo ha disputato 54 gare ufficiali con la maglia del Cesena segnando 15 gol così distribuiti: 9 in Serie C, 1 in Supercoppa di Serie C, 2 in Coppa Italia Frecciarossa e 3 in Serie B. All’attivo ci sono anche 14 assist, ben 10 dei quali distribuiti durante lo scorso campionato, quando Kargbo è stato devastante fino al mese di marzo. Calato vistosamente durante il periodo del Ramadan, l’ormai ex numero 10 bianconero aveva cominciato benissimo la nuova stagione in B firmando 3 gol nei primi due mesi, ma la gara contro la Sampdoria (chiusa in anticipo a causa di un’ingenua espulsione per proteste) è stata lo spartiacque che ha interrotto l’ascesa dell’Imperatore, poi decisivo solo nell’ultima partita contro il Bari. Ora Artico dovrà garantire a Mignani un sostituto. Da capire con quali caratteristiche, ma difficilmente si tratterà di un centravanti come Flavio Russo del Sassuolo, seguito all’inizio di gennaio.