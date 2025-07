Vanja Vlahovic, centravanti dell’Atalanta Under 23 che piace molto a Fusco, andrà allo Spezia, che si era mosso in anticipo sul Cesena, anche perché i liguri sono disposti a fare un pacchetto da Bergamo con anche Oliveri (quest’anno a Bari) e forse Cittadini. Il Cesena aveva sondato anche la pista che porta ad Antonio Raimondo, centravanti ravennate classe 2004 che è cresciuto in bianconero fino al 2018, ma il Bologna, proprietario del cartellino, preferisce mandarlo a Frosinone. Non è comunque escluso che tra oggi e domani Fusco riesca a prendere il primo dei tre attaccanti che sta cercando sul mercato. Tra i profili attenzionati c’è anche David Gharabaghi Stückler, danese classe 2004 di proprietà della Cremonese che nell’ultima stagione ha realizzato 16 gol in 45 presenze con la maglia della Giana Erminio.