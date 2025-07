Mercato Cesena: c’è traffico per Comenencia, i bianconeri aspettano fino a venerdì

Da trattativa ormai definita e definitiva ad intrigo di mercato. L’inserimento del Pescara per Livano Comenencia ha rovinato i piani di Filippo Fusco e del Cesena, che contavano di chiudere per l’esterno già la scorsa settimana. Quando la tavola sembrava già apparecchiata e il contratto solo da firmare, il Pescara ha fatto un tentativo in extremis con la Vecchia Signora, provando a far cambiare idea allo stesso Comenencia, che ha cominciato a prendere tempo. Ieri sera Fusco si è detto ancora ottimista e pronto ad aspettare e poi accogliere Comenencia, ma ha giustamente dato un ultimatum all’entourage del calciatore: o si chiude entro venerdì o il Cesena cambierà obiettivo per la fascia destra.