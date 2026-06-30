Mercato Cesena: c’è il Sassuolo sulle tracce di Shpendi

Il Cesena potrebbe salutare anche Cristian Shpendi per realizzare una seconda plusvalenza pesante. L’alto ingaggio del centravanti italo-albanese rischia di tenere lontani i club italiani, ma in Serie A c’è una squadra che potrebbe essere interessata a Shpendi: si tratta del Sassuolo, pronto a investire su alcuni giovani di qualità dopo l’addio di Carnevali. Al momento, però, il club emiliano non può operare in entrata, quindi il fronte più caldo potrebbe essere l’estero, da dove non sono ancora arrivate richieste ufficiali al club bianconero.