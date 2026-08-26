Mercato Cesena, Bohinen: c’è il sì del Venezia al prestito

Cesena Calcio
  • 26 agosto 2026
Il diesse Andrea Mancini (a destra) con Bernardo Corrado e Alessandro Diamanti
Il diesse Andrea Mancini (a destra) con Bernardo Corrado e Alessandro Diamanti

Ieri pomeriggio il Cesena ha ripreso gli allenamenti a Villa Silvia e la prima seduta della settimana, a porte aperte, ha subito allarmato i tifosi presenti. In campo non c’era Cristian Shpendi, la cui assenza è stata immediatamente notata e ha fatto drizzare velocemente le antenne a chi era sulle collinette del Rognoni. In realtà il centravanti bianconero si trovava regolarmente a Villa Silvia proprio come i compagni, ma è rimasto negli spogliatoi per una seduta di fisioterapia in seguito a un leggero sovraccarico al flessore rimediato domenica sera contro la Sampdoria. Da oggi il numero 9 tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra per cominciare a preparare la trasferta di sabato sera a Chiavari. La sua conferma, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato (martedì 1° settembre alle ore 20), sembra in questo momento sempre più vicina. A meno che da qui a domenica (perché poi servirebbe anche tempo per individuare un sostituto, visto che Brunori è andato ad Ascoli) non arrivi un club che metta sul piatto della bilancia almeno 3,5 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Ma fino a questo momento nessun club (né italiano né straniero) ha bussato concretamente alla porta del Cavalluccio.

Bohinen si avvicina

Mancini e Antonelli, direttori sportivi di Cesena e Venezia hanno approfondito anche ieri i discorsi su Bohinen. Con il club lagunare che non solo ha aperto al prestito, ma è disposto anche a contribuire al lauto ingaggio. Il Cesena potrebbe già oggi stringere con il giocatore (che Bianco, che lo ha allenato a Frosinone, avrebbe voluto con sé a Pisa) per provare a metterlo a disposizione di Diamanti per sabato a Chiavari.

Operazioni definite

Ieri, intanto, il Cesena ha ufficializzato le due operazioni che erano già state definite nei giorni scorsi. Marco Dalla Vecchia arriva in prestito dal Torino con diritto di riscatto e contro riscatto e ha scelto la maglia numero 27. Sarà a disposizione di Diamanti già contro l’Entella, contro la squadra con cui un anno fa ha debuttato in B e disputato 32 partite in campionato. Per la seconda stagione consecutiva, invece, Simone Pieraccini ha lasciato la Romagna: il difensore di Coccolia è stato ceduto alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto. In uscita restano Olivieri e Giovannini, mentre Papa Wade deve ancora firmare con le Dolomiti Bellunesi.

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