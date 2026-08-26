Mercato Cesena, Bohinen: c’è il sì del Venezia al prestito

Ieri pomeriggio il Cesena ha ripreso gli allenamenti a Villa Silvia e la prima seduta della settimana, a porte aperte, ha subito allarmato i tifosi presenti. In campo non c’era Cristian Shpendi, la cui assenza è stata immediatamente notata e ha fatto drizzare velocemente le antenne a chi era sulle collinette del Rognoni. In realtà il centravanti bianconero si trovava regolarmente a Villa Silvia proprio come i compagni, ma è rimasto negli spogliatoi per una seduta di fisioterapia in seguito a un leggero sovraccarico al flessore rimediato domenica sera contro la Sampdoria. Da oggi il numero 9 tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra per cominciare a preparare la trasferta di sabato sera a Chiavari. La sua conferma, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato (martedì 1° settembre alle ore 20), sembra in questo momento sempre più vicina. A meno che da qui a domenica (perché poi servirebbe anche tempo per individuare un sostituto, visto che Brunori è andato ad Ascoli) non arrivi un club che metta sul piatto della bilancia almeno 3,5 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Ma fino a questo momento nessun club (né italiano né straniero) ha bussato concretamente alla porta del Cavalluccio.

Bohinen si avvicina

Mancini e Antonelli, direttori sportivi di Cesena e Venezia hanno approfondito anche ieri i discorsi su Bohinen. Con il club lagunare che non solo ha aperto al prestito, ma è disposto anche a contribuire al lauto ingaggio. Il Cesena potrebbe già oggi stringere con il giocatore (che Bianco, che lo ha allenato a Frosinone, avrebbe voluto con sé a Pisa) per provare a metterlo a disposizione di Diamanti per sabato a Chiavari.

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