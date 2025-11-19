Mercato Cesena: Blesa, Frabotta e le opzioni di rinnovo

Grazie (anche) alla rete della staffa realizzata contro l’Avellino, nell’ultima giornata prima della sosta, Jalen Blesa è sempre più il miglior straniero prelevato dall’estero e al debutto in B per numero di gol realizzati. L’attaccante bianconero, arrivato da svincolato dopo l’ultima esperienza alla Dinamo Batumi (ma soprattutto dopo aver rescisso con l’Universitatea Craiova), è davanti a 5 giocatori che hanno assaggiato per la prima volta il campionato cadetto quest’anno: l’olandese Nieling e il francese Massolin del Modena, l’albanese Cuni della Sampdoria, lo spagnolo Casas e il lussemburghese Korac del Venezia. Tutti hanno segnato un gol a testa, mentre Blesa è già arrivato a quota 3 ed è in fuga. Da ricordare che Blesa è legato al Cesena fino al 30 giugno 2026, ma il Cavalluccio ha l’opzione per prolungargli il contratto fino al 2028. Cosa che farà entro la fine del campionato. Stesso identico discorso per Frabotta, cui il Cesena può prolungare il contratto fino al 2029.