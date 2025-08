Mercato Cesena: Blesa firma il contratto, ecco la formula

Provino superato e il Cesena ha messo sotto contratto la punta Jalen Blesa: accordo di un anno con opzione per l’anno successivo. Questa la nota del club: “Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con l’attaccante Jalen Blesa fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo.

Nato in Spagna nel 2001, Blesa muove i primi passi nei settori giovanili di CF Badalona e PB Anguera, per poi passare nell’estate del 2022 al FC Prishtina, club militante nella massima serie kosovara, in cui colleziona 40 presenze e 14 reti in due stagioni.

Dopo un’esperienza al CS Universitatea Craiova, in prima divisione rumena, nel 2024 si trasferisce alla Sapekhburto K’lubi Dinamo Batumi, nel massimo campionato georgiano, tra le cui fila disputa 28 partite e segna 9 reti, facendo anche l’esordio sia in Champions League che in Europa League, competizioni in cui vanta 4 presenze complessive”.