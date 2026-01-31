Mercato Cesena, Blesa cancella da Instagram i post in maglia bianconera, ad Avellino Olivieri può tornare titolare

Indizio social di mercato? O altro? Sta di fatto che Jalen Blesa, da giorni finito nel mirino di un paio di club stranieri (Philadelphia Union, che ha già fatto arrivare un paio di offerte ufficiali al Cesena, e Rio Ave), ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutti i post, compresi quelli pubblicati durante questa stagione, con la maglia del Cesena, e inserito nelle storie una canzone dal titolo “Lamento”. Oggi alle 15 i bianconeri sfideranno l’Avellino e il centravanti (regolarmente convocato e in ritiro con i compagni) potrebbe anche partire dalla panchina, per questioni di mercato, lasciando spazio a un compagno (Olivieri?).