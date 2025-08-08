Mercato Cesena: biennale per Arrigoni, ecco l’annuncio

Il Cesena ha ufficializzato il ritorno di Tommaso Arrigoni. “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FC Südtirol le prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Arrigoni. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Cesena nel 1994, per Arrigoni si tratta di un vero e proprio ritorno dove tutto ebbe inizio, essendo cresciuto proprio nel Settore Giovanile del Cavalluccio. Nel vivaio bianconero completa tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra, arrivato a soli diciassette anni, nel Campionato di Serie A 2011/2012. Negli anni seguenti veste, tra le altre, le maglie di Spal, Forlì FC, Lucchese 1905, Siena e Como 1907, collezionando più di 150 presenze in terza serie, ed è proprio con la formazione Lariana che conquista il ritorno in Serie B al termine della stagione 2020/2021. Dopo due stagioni da protagonista in cadetteria tra le fila del Como 1907, Arrigoni nel gennaio 2024 si trasferisce al FC Südtirol, club con il quale supera il traguardo delle 100 partite complessive nel Campionato Serie BKT”.