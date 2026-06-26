Mercato Cesena, Berti il primo a salutare, ma se ne andrà anche Shpendi

Questa mattina Tommaso Berti salirà a Cremona per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club grigiorosso fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. Dovrebbe trattarsi dell’unica operazione “lampo” di questo caldissimo mese di giugno, che il Cesena ha voluto forzare e soprattutto anticipare per iscrivere a bilancio l’importante plusvalenza realizzata con uno dei gioielli sbocciati prima in C e poi in B dopo essere cresciuti nel settore giovanile bianconero. Nell’ultima stagione, oltre a Berti, in rosa c’erano naturalmente anche Cristian Shpendi e Matteo Francesconi.

Il primo è destinato a lasciare la Romagna, ma al momento non ci sono richieste ufficiali sul tavolo, ma solo alcuni sondaggi dall’estero.

Quanto a Francesconi, un’eventuale conferma di Cole avrebbe allontanato definitivamente il centrocampista di Faenza, che invece sarà valutato in ritiro da Diamanti.

Restando a centrocampo, l’Avellino ha messo gli occhi sul giovane Davide Zamagni, reduce da una stagione eccellente in Primavera e spesso aggregato alla prima squadra dopo aver svolto il ritiro estivo 2025 con Mignani. Il centrocampista bellariese classe 2007 è legato al Cesena da un altro anno di contratto e andrà nuovamente in ritiro con i “grandi”, proprio come Filippo Galvagno, che ieri è stato definitivamente escluso dal commissario tecnico azzurro Alberto Bollini. Infatti il capocannoniere della Primavera di Campedelli non prenderà parte agli Europei Under 19 che saranno in programma da domenica prossima fino all’11 luglio in Galles per colpa dell’infortunio alla caviglia che lo ha fortemente condizionato nelle due gare più importanti della stagione contro l’Inter (ha dovuto rinunciare alla partita contro i nerazzurri) e il Parma.

A proposito di ritiro, ieri è stato effettuato un sopralluogo ad Acquapartita, dove il Cesena salirà nel secondo week-end di luglio per cominciare la preparazione estiva agli ordini di Diamanti e così buttarsi definitivamente nella nuova stagione.