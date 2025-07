Mercato Cesena: arriveranno almeno nove volti nuovi, ma prima le cessioni

Due o tre difensori centrali, due esterni (uno a destra e uno a sinistra), uno o due centrocampisti centrali (dipenderà anche dal ruolo che “verrà assegnato” a Guidi) e tre attaccanti, magari con caratteristiche differenti l’uno dall’altro. Sono almeno 9 i giocatori che Fusco dovrà andare a prendere sul mercato.

Ma prima di procedere agli acquisti, il direttore sportivo bianconero sta definendo le operazioni in uscita già impostate. Entro domani sono quindi attesi gli annunci delle cessioni in prestito di Federico Valentini all’Arzignano, di Valentino Coveri, Alessandro Giovannini e Giulio Veliaj al Forlì. Quindi c’è la doppia uscita verso Catania: Simone Pieraccini in prestito con opzione di riscatto e controriscatto e Daniele Donnarumma definitivo. Al passo d’addio anche Giuseppe Prestia, ceduto all’Inter per la formazione Under 23 che di fatto nascerà il 24 luglio, giorno del prossimo Consiglio Federale.

In uscita ci sono poi i tre giocatori rientrati dai prestiti: il difensore Luigi Silvestri (il Ravenna ci sta facendo un pensierino), l’esterno sinistro Antonio David (piace a Forlì e a Ravenna) e l’attaccante Roberto Ogunseye. Con loro anche uno dei big di centrocampo, uno tra Simone Bastoni e Giacomo Calò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA