Mercato Cesena, arriva Magni e sfuma Pietrelli

Ieri sera il Cesena ha ottenuto il sì del Milan per l’esterno destro Vittorio Magni. Oggi il classe 2006 che si è messo in mostra in questo ritiro estivo anche in prima squadra con Allegri (è stato titolare in Milan-Leeds) arriverà in Romagna. Da definire la formula se prestito con opzione di riscatto e contro-riscatto con il Milan oppure se acquisto del cartellino con recompra del Milan a prezzo già fissato.

Olivieri e la “schiavitù”

Marco Olivieri, che firmerà martedì un contratto pluriennale con il Cesena, è una doppia vittima della Triestina e di un sistema calcio Italia piuttosto farraginoso. L’attaccante di Fermo è dal 22 luglio che attende che il collegio arbitrale ufficializzi la sua rescissione, dopo che la Triestina non ha pagato il suo stipendio di maggio. Lunedì Olivieri uscirà da questo regime di “schiavitù” e martedì si accorderà con il Cesena e si unirà al gruppo. Oltre ad Olivieri, saranno altri tre i giocatori che Fusco porterà alla corte di Mignani: un difensore, un centrocampista e poi o un esterno o una ulteriore punta.

Sfuma Pietrelli

Il Cesena lo ha corteggiato per un mese e mezzo. Invano. Ieri Alessandro Pietrelli ha detto sì al Venezia e da oggi l’esterno bolognese, cresciuto proprio nel Cesena fino al fallimento del 2018, firmerà con i lagunari. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

Campagna abbonamenti

Dopo il boom del primo mese, la campagna abbonamenti “Una storia di famiglia” ha accusato un comprensivo rallentamento. A ieri sera erano 7.244 le tessere sottoscritte dai sostenitori del Cesena, con la Curva Mare che è andata esaurita già da tempo.

Biglietti Cesena-Pisa

E’ iniziata con poco slancio la prevendita per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa in programma domenica alle ore 20.45 al Manuzzi: venduti 1.712 biglietti, di cui 82 di settore ospiti.