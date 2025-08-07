Mercato Cesena, Arrigoni non sarà l’unico rinforzo a centrocampo

Lo avrebbe voluto abbracciare durante lo scorso inverno e invece lo ritroverà in piena estate, con quasi 7 mesi di ritardo. Dopo aver richiesto Tommaso Arrigoni a metà della scorsa stagione ma senza ricevere la fumata bianca, oggi Michele Mignani può riabbracciare un centrocampista di sicuro affidamento, che torna a casa all’età di 31 anni, per mettersi a disposizione di un allenatore con il quale aveva già lavorato nella stagione 2018-2019 a Siena. Il Cesena ha infatti definito ieri il ritorno del piccolo regista di Borello, atteso oggi (a quasi 14 anni dal suo debutto in Serie A in Atalanta-Cesena 4-1 del dicembre 2011) per le visite mediche e la firma su un contratto biennale. Lo scorso anno a Bolzano, con la maglia del Sudtirol, Arrigoni si è fermato sul più bello a fine febbraio (dopo 20 presenze) per una frattura al malleolo e ora dovrà innanzitutto ritrovare il ritmo-partita.

Anche per questo motivo non sarà l’unico rinforzo in regia. Fusco vuole provare ad acquistare anche un altro play importante e il primo nome sulla lista è quello di Michele Castagnetti della Cremonese. Il direttore sportivo del Cesena ha proposto un biennale all’entourage del regista, che sta valutando il da farsi. Da Cremona, invece, non arriverà di sicuro Luca Zanimacchia: l’esterno classe 1998, pupillo di Fusco, ha scelto la proposta del Modena, che ha sbaragliato la concorrenza proprio ieri con l’affondo decisivo, superando anche l’Empoli, che si è “consolato” con Elia dello Spezia, dove è invece andato l’ex bianconero Candela.

Sempre a Cremona, in uscita, ci sarebbero anche altri due profili di assoluto spessore: il brasiliano Azzi, destinato però al Venezia, e Leonardo Sernicola, che ha le caratteristiche che servono al Cavalluccio per completare la propria batteria di esterni: uomo di fascia duttile e di corsa, che sappia giocare su entrambi i lati del campo.