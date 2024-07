Mercato Cesena; Antonucci vicino, a destra c’è Ceesay

Una possibile fumata bianca per la quale è necessario pazientare ancora, un sogno che potrebbe sfumare, una pista in stand-by ma non ancora abbandonata e infine una scommessa in arrivo da molto lontano. Nelle lunghissime giornate di Fabio Artico, scandite da numerose telefonate, non mancano gli argomenti. Il mercato del Cesena, a un mese dall’inizio del campionato, sta entrando nel vivo dopo gli arrivi di Mangraviti e Calò.

Verso il sì

Il braccio di ferro tra il Cavalluccio e lo Spezia per Mirko Antonucci alla fine dovrebbe risolversi con la tanto attesa fumata bianca fortemente voluta dal direttore sportivo bianconero, pronto ad abbracciare il talentuoso trequartista scuola Roma, che ha già accettato il trasferimento in Romagna preferendo il Cesena al suo vecchio club (il Cosenza, che lo avrebbe riportato volentieri in Calabria). Artico ha trovato da diversi giorni l’accordo con il giocatore e ora sta continuando a trattare con lo Spezia per strappare Antonucci alle condizioni più vantaggiose per il Cesena, ovvero con la formula del prestito con diritto di riscatto e non a titolo definitivo (o in prestito con obbligo) come vorrebbe il club ligure. Antonucci sta continuando ad allenarsi a parte in Liguria e oggi non scenderà in campo nell’amichevole che lo Spezia disputerà nel proprio quartier generale contro il Follo, mentre l’ultimo indizio favorevole è atteso per domani, quando il tecnico D’Angelo ufficializzerà le convocazioni per il ritiro di Santa Cristina Valgardena, al quale non dovrebbe partecipare Antonucci. Insomma, dopo lo strappo con lo Spezia e l’assenza del trequartista nel giorno del raduno, che ha fatto infuriare i dirigenti liguri, servirà solo ancora un po’ di pazienza prima della fumata bianca definitiva. Dall’entourage del giocatore filtra ottimismo e il Cesena attende con grande fiducia.

Biasci e Maita

A proposito di giocatori offensivi, Artico ha messo nel mirino Tommaso Biasci, reduce da un biennio eccellente a Catanzaro in coppia con il bomber Iemmello, nonché un tipo di punta ideale per il 3-4-2-1 di Mignani. Stando ai rumors che arrivano dalla Calabria, il Cesena avrebbe già fatto arrivare al Catanzaro un’offerta intorno ai 500mila euro per acquistare a titolo definitivo l’ex padovano, legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2025. Ma ieri non sono arrivate buone notizie: il direttore sportivo Polito considera incedibile Biasci e sarebbe pronto ad offrire all’attaccante toscano il prolungamento del contratto. Il Cesena resta vigile, ma la strada è in salita. Discorso diverso per Mattia Maita, il centrocampista che Mignani vorrebbe affiancare a Calò dopo averlo allenato per due anni interi a Bari. Il mediano siciliano è in uscita dal club pugliese, che lo ha praticamente scaricato dopo aver deciso di consegnare la fascia di capitano a Vicari, ma il costo dell’operazione (cartellino e ingaggio) al momento è troppo alto per il Cesena.

Il vice Adamo

Un colpo in entrata potrebbe invece arrivare da molto... lontano. Il Cesena sta battendo anche il mercato estero e avrebbe individuato un rinforzo in Svezia da affiancare a Manolo Adamo. Si tratta di Joseph Ceesay, classe 1998 di origine gambiana e di nazionalità svedese, appena rientrato al Malmoe per fine prestito dopo un’esperienza al Norkoepping. Ceesay, che ha un fratello calciatore (Jesper) da non confondere con l’attaccante leccese Assan, è un esterno che gioca a tutta fascia, utilizzabile prevalentemente a destra, e che vanta più di 100 presenze (equamente distribuite) tra Serie A e Serie B svedese, oltre a 33 gettoni nel massimo campionato polacco e anche a 4 apparizioni in Europa League. Lo scorso 12 maggio è sceso in campo per l’ultima volta nel massimo campionato svedese con la maglia del Norkoepping, infortunandosi al minuto 66 nella sfida contro l’Hammarby, e a luglio è rientrato al Malmoe, con cui aveva vinto nel 2023 campionato e Coppa di Svezia. Il Cesena potrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto.

