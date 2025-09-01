Mercato Cesena: affare in dirittura d’arrivo per Haj Mohamed

Il Cesena sta per perfezionare l’acquisto a titolo definitivo dal Parma del 20enne Anas Haj Mohamed. Si tratta di un jolly offensivo tunisino con passaporto italiano (è nato a Chieti) e reduce da una stagione in Serie A con 15 presenze e un gol contro la Lazio. Mohamed rappresenta la classica ciliegina sulla torta finale, un profilo di indiscusso talento che può ricoprire più ruoli sul fronte offensivo. Haj Mohamed può giostrare da mezzala e offensiva e da seconda punta. Per lui è in arrivo in quadriennale.