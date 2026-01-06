Mercato Cesena: Adamo, l’offerta non soddisfa ma lo Spezia può tornare alla carica

In attesa di ricevere il via libera dalla proprietà sulla ricapitalizzazione di 422mila euro, che permetterà al Cesena di operare liberamente sul mercato in questa finestra di gennaio (ieri sera era in programma una call tra gli Usa e il direttore generale Di Taranto), Filippo Fusco continua ad avere una linea diretta piuttosto calda con La Spezia e soprattutto con il direttore sportivo dei liguri Stefano Melissano. Anche ieri, mentre Fusco tornava in Italia dopo aver trascorso qualche giorno all’estero, Melissano è tornato alla carica per Manolo Adamo. Il direttore sportivo dello Spezia ha confermato di aver trovato l’accordo economico con gli agenti dell’esterno napoletano, a sua volta pronto a lasciare la Romagna e a trasferirsi alla corte di Donadoni. Per la fumata bianca continua però a mancare l’accordo tra i due club: lo Spezia avrebbe proposto una cifra intorno ai 300mila euro per l’acquisto a titolo definitivo di Adamo, ma la sensazione è che il Cesena voglia salire almeno a 400 o a 500mila. Di sicuro entrambi i club, senza dimenticare lo stesso giocatore, vogliono prendere una decisione definitiva e chiudere l’operazione (indipendentemente dal colore della fumata) in tempi brevi, anche perchè, in caso di cessione, Fusco dovrà acquistare velocemente un altro esterno quantomeno del livello di Adamo da mettere a disposizione di Mignani al fianco di Ciervo e Frabotta, senza dimenticare che poi serviranno anche un centrocampista offensivo (Rafia e Valoti i primi due nomi della lista) e un centravanti.