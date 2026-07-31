Mercato Cesena, a centrocampo può tornare Giovane, volata finale per Fiori e Debenedetti

Dopo aver presentato Druiventak, il direttore sportivo bianconero Andrea Mancini ha fatto il punto su un mercato in entrata che proprio non decolla: «Ma io non sono preoccupato – ha spiegato il figlio del nuovo ct della Nazionale – anche perchè non ci sono tante squadre che si sono mosse con largo anticipo, a parte quelle che hanno grandi possibilità. Noi sappiamo quello che vogliamo e ci muoviamo di conseguenza».

Il budget ridotto e le numerose operazioni in uscita ancora da definire rappresentano due ostacoli? Mancini non si scompone: «Siamo in tanti – ricomincia – ed è normale che qualcuno debba uscire, perchè non possiamo allenarci in 30-32 giocatori. Quanto al budget, non mi piace parlare di cifre. Vi posso solo dire che ci permette di fare buone cose. E comunque in Serie B non conta tanto il budget, quanto le idee, come ha suggerito l’ultimo campionato, al termine del quale è salito in A il Frosinone e si sono ben comportate ai play-off il Catanzaro e la Juve Stabia».

Tornando alle entrate, Mancini ha provato a sbottonarsi: «Nei prossimi giorni (all’inizio della prossima settimana, ndr) speriamo di chiudere due entrate: i due giocatori più vicini, come ormai sapete e scrivete, sono Fiori e Debenedetti. In questo momento sono le due priorità, perchè andrebbero ad occupare due caselle nel reparto dove abbiamo più carenza di uomini». Quanto ai portieri, Mancini la vede così: «Stiamo facendo ragionamenti, sia in entrata che in uscita, perchè vogliamo capire le opportunità che ci possono essere. E’ un mercato complicato, anche perchè dobbiamo sempre pensare anche a Klinsmann. Mi auguro che possa rientrare il prima possibile, innanzitutto perchè è forte, ma non possiamo sbilanciarci e dobbiamo fare molta attenzione. Fino a febbraio sarà difficile, poi servirà tempo, ma oggi è dura fare una previsione».

Castagnetti ha la valigia in mano? Il direttore sportivo smentisce: «Io leggo e sento tante cose su Castagnetti, ma al momento non è stata presa nessuna decisione. Michele è un giocatore del Cesena e sta con noi, poi vedremo». A proposito di centrocampo, un nome che potrebbe fare al caso del Cavalluccio è Samuel Giovane, attualmente ai margini (e in scadenza) con l’Atalanta, dove è rientrato dopo l’esperienza in prestito al Palermo. Cresciuto proprio in bianconero come il suo inseparabile amico Fiori, il jolly ravennate (può giocare da mezzala ma anche da terzino sinistro) arriverebbe solo in caso di cessione di un centrocampista. Oggi, intanto, il Cesena lancerà sui propri canali social la nuova maglia “home” realizzata da Macron, che debutterà domani sera al Manuzzi in occasione del test contro la Forsempronese.

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