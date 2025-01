Mercato Cesena: a centrocampo l’obiettivo è Dario Saric

Il Cesena è a caccia di un centrocampista di gamba, di lotta e di governo. L’obiettivo numero 1 è Dario Saric: ieri si era sparsa voce che il bosniaco fosse a un passo dal ritorno in Turchia (al Bodrumspor dopo l’esperienza di un anno fa con l’Antalyaspor), ma in realtà il centrocampista che il Palermo ha messo sul mercato ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di tornare in Turchia. Artico finora ha sondato con il suo agente ma non con il Palermo, fin qui contattato solo dal Frosinone. Ma Saric a Cesena tornerebbe molto volentieri. Già, tornerebbe perché ha vestito il bianconero nella stagione 2012-2013 con gli Allievi B (attuale Under 16): era in convitto all’Agraria e tutti lo ricordano come un ragazzo educato e sensibile. A fine stagione il Cesena non lo riscattò: Saric tornò al Carpi, club che gli darà l’opportunità di mettersi in mostra in Serie C e di spiccare il volo per l’Ascoli in B e poi per Palermo. Detto che l’alternativa principale resta Majer della Cremonese, se il Cesena vuole Saric deve provare ad accelerare.

Le uscite

Il futuro di Piacentini è legato a quello di Laezza: se quest’ultimo scenderà in Sicilia (derby tra Catania e Trapani), il Vicenza al suo posto prenderà Piacentini. In uscita anche Chiarello, che però non ha trattative calde.