Mendicino e Tavsan: “Siamo al servizio del Cesena” VIDEO

Il Cesena ha presentato alla stampa gli ultimi due arrivi del mercato, ovvero Leonardo Mendicino ed Elayis Tavsan. Mendicino arriva in prestito dalla Atalanta dove ha già esordito in A e in Europa League: “Non mi considero il cocco di Gasperini né un predestinato - ha detto Mendicino - se ho raggiunto i miei primi obiettivi è grazie al lavoro fatto. Sono un centrocampista box to box a cui piace fare entrambe le fasi”. Mendicino è reduce dagli impegni con gli azzurrini dell’ Under 19: “In questi ultimi giorni avrei preferito allenarmi con i miei nuovi compagni, ma la Nazionale dà sempre qualcosa in più”.

L’occasione di Tavsan

L’olandese Tavsan, ex Verona, completa l’attacco bianconero: “Mi piace giocare negli ultimi metri, creare pericoli, fare assist e andare al tiro. Sono contento di avere ritrovato a Cesena Van Hooijdonk, che mi ha dato alcuni consigli per integrarmi con il gruppo. In Olanda il calcio è più fisso, ma mi sto già ambientando in Italia. Il Cesena visto da avversario contro il Verona in coppa Italia mi aveva impressionato favorevolmente “.