Melby, la famiglia Aiello e i futuri investimenti tra Cesena e California: è in vista l’acquisizione di un nuovo club

Dopo aver vissuto per quasi una settimana a contatto con la squadra (e avere portato bene, viste le vittorie contro Palermo e Cosenza), Mike Melby è ripartito ieri per gli Usa. Tornerà a breve: sabato, nel caso in cui il Cesena centrasse i play-off, o al più tardi all’inizio della settimana successiva. Più o meno negli stessi giorni tornerà, due mesi dopo essere stato a Cesena in occasione del match con lo Spezia, anche John Aiello, mentre il fratello maggiore Michael è atteso per domani e sarà al fianco della squadra martedì a Modena.

Feeling al massimo

In questa settimana vissuta tra Cesena e Tropea, l’azionista di maggioranza bianconero Melby è stato quasi sempre con Nicholas, figlio di Michael Aiello e uno dei responsabili del marketing bianconero. Il feeling tra gli azionisti del Cesena, grazie anche alla salvezza ottenuta in largo anticipo, è, a detta degli stessi, ai massimi livelli: la proprietà tutta è particolarmente coesa e sta progettando investimenti a più ampio respiro. A Cesena e negli Usa. Per quanto riguarda il club bianconero, la proprietà è entrata nell’ordine d’idee di cambiare direttore sportivo e il ritorno di John Aiello e Melby previsto per la prossima settimana servirà anche a cercare una soluzione con Fabio Artico, sotto contratto fino al 30 giugno 2027. Poi, insieme al direttore generale Di Taranto, si deciderà la via per arrivare al nuovo diesse e si stabiliranno budget e obiettivi, con l’asticella che sarà alzata un po’, anche se il Cesena che verrà dovrà essere rifondato.

Orange County soccer club

Tra gli investimenti fuori dall’Italia, invece, a breve dovrebbe andare in porto l’acquisizione di un’altra società calcistica: l’Orange County soccer club, formazione di Irvine, in California (a pochi chilometri da dove vive Melby), che milita nello Usl Championship, la seconda lega professionistica dopo la Mls. L’Orange County Sc gioca all’interno del Great Park, vero paradiso per gli sportivi con una ventina di campi da calcio, 7 da baseball, 5 da softball, 4 da basket, piscine, un parco acquatico, palestre, palazzo del ghiaccio, oltre a bar e ristoranti. Un luogo in cui, dai conti in mano ai soci, ogni singolo tifoso dell’Orange County spende in media, ogni volta che va a vedere una partita, 99 dollari, solo in minima parte destinati al biglietto d’ingresso allo stadio.