Mike Melby, Tony Hsu e un Cesena che guarda sempre più all’estero, tra la Norvegia e Malta

Una sua dichiarazione ufficiale da quando si è insediato in cima alla piramide del Cesena non c’è mai stata. Però ogni qualvolta arriva al Dino Manuzzi, Mike Melby regala sempre storie a chi le sa cercare. Ad esempio, domenica il proprietario della Sunday Ventures, società detiene la maggioranza delle quote di Jrl (e quindi del Cesena Fc), ne ha... raccontate tre interessanti. La prima, che Tony Hsu è sempre più centrale all’interno del club bianconero. La seconda, che le squadre bianconere nel cuore di Melby ora sono due: il Cesena e i maltesi dell’Hibernians Fc. La terza, che il Cavalluccio ha allacciato una collaborazione con lo Stabæk, club attualmente al terzo posto in 1. Divisjon (la B norvegese). Insomma, la proprietà del Cesena, e con essa il Cavalluccio, sta allargando i propri orizzonti.