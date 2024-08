Melby e gli Aiello attesi oggi a Cesena

A due giorni dal debutto contro la Carrarese (in casa Cesena unico assente Saber, che resterà fuori almeno fino alla prima sosta per le nazionali), oggi in Romagna arrivano Mike Melby, per la prima volta da quando è diventato nuovo azionista di maggioranza del Cavalluccio, i fratelli John e Michael Aiello e con loro altri due soci come Joe Cassanelli e Sal Balsamo. Domenica saranno tutti in tribuna e con loro anche Emiliano Salvarezza, avvocato e consulente italiano di Melby, e Chris Laitala, socio di John Aiello in Avesi Partners.

Melby, che al Manuzzi si era visto solo il 27 settembre di un anno fa in occasione di Cesena-Spal 3-1, sarà quindi alla sua prima uscita da proprietario del club. La sua presenza in Italia dovrebbe poi servire per sottoscrivere ufficialmente il passaggio di quote da depositare poi in Figc.