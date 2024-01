Marco Parolo al Panathlon Club Cesena: “Io, la Nazionale e le parole di aiuto di Steve Von Bergen”

“Mi convocarono in Nazionale, ero uno del Cesena ed ero impaurito di fronte a quello che mi aspettava. Mi aiutò molto Steve Von Bergen che mi disse: “Oh, Marco, tranquillo, guarda che sbagliano anche loro....”. Grazie a lui e alle parole del ct Cesare Prandelli, alla lunga mi sono sciolto e mi sono divertito”. Marco Parolo è stato l’ospite d’onore di una affollata conviviale del Panathlon Club Cesena e ha presentato il suo libro “Quando giochi” scritto con il giornalista di Dazn Marco Cattaneo. In una serata condotta da Lorenzo Minotti, i 142 intervenuti al ristorante Cerina hanno applaudito a lungo l’ex centrocampista di Cesena, Lazio e Parma.

Una conviviale di successo quella del Panthlon più numeroso al mondo. “Iniziamo l’annata numero 38 del Panathlon Club Cesena - ha detto il presidente Dionigio Dionigi - con la ferma intenzione di rispettare i principi che puntano su correttezza rispetto e giovani. Siamo riusciti nel 2023 a centrare tutti i traguardi e, credetemi, è sempre più difficile. Abbiamo confermato e sviluppato i grandi appuntamenti con ospiti che qui stanno alla grande. In questo 38° anno di vita vogliamo rendere sempre più contatto il nostro gruppo e ripetere se non migliorare quello già fatto. Guai adagiarsi su quello realizzato. Il passato è finito e noi non amiamo i piedistalli: da quelli quando cadi ti fai male. Non siamo sazi ma convinti e orgogliosi di continuare così”.