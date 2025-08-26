Marco Olivieri finalmente a Cesena: «Abbiamo dovuto pazientare e ringrazio Fusco e la società per avermi aspettato» (VIDEO)

Il Cesena ha presentato l’attaccante Marco Olivieri, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Triestina in Serie C, realizzando 10 reti. L’attaccante marchigiano, che il 2 luglio aveva fatto richiesta di messa in mora al club alabardato per il mancato pagamento della mensilità di maggio, si è liberato dal vincolo solo il 18 agosto. Anche nell’estate 2024 Olivieri fu costretto a restare fermo a lungo. Sempre per colpa della Triestina, che, non avendo depositato la fideiussione integrativa sull’extra budget, vide respingere il contratto dell’attaccante dall’ufficio tesseramenti. Solo a metà ottobre, dopo aver diminuito il monte ingaggi (perché nel frattempo erano stati pagati due stipendi ai tesserati), Olivieri fu tesserato e debuttò in maglia Triestina il 19 ottobre contro la Virtus Verona.