Mangraviti: “Cesena, il discorso per il rinnovo è aperto, non vorrei rimanere in scadenza”

Nella pancia del Manuzzi, Massimiliano Mangraviti, dopo la vittoria del Cesena contro la Vis Pesaro (3-0), parte dal suo rinnovo di contratto: “Ci sono dei discorsi aperti, la società sta parlando con il mio procuratore. Io ho espresso il mio pensiero: non vorrei rimanere in scadenza”.

Sul passaggio al 4-3-3 e il passaggio alla difesa a quattro: “Le richieste sono diverse, a Brescia ho giocato a quattro, non esiste un modo migliore rispetto all’altro per difendere. Con la difesa a quattro, bisogna lavorare più di reparto. Diamanti ci tiene alla fase difensiva e cura ogni dettaglio con il suo staff”.

Proprio su Diamanti dice: “Ci stiamo trovando molto bene sin dai primi giorni anche ad Acquapartita, vuole intensità e concentrazione. Ci sprona, per spingersi sempre oltre, dando il massimo”.

Sulla fascia da capitano: “E’ un grande piacere, è vero, sono solo amichevoli, ma non è mai banale indossarla, ne sono veramente orgoglioso”.

Sul coinvolgimento del portiere per quanto riguarda la costruzione dal basso: “Sono più i benefici che i rischi, hai un uomo in più da utilizzare. E’ una richiesta nuova su cui stiamo lavorando”.