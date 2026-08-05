Mangraviti: “Cesena, il discorso per il rinnovo è aperto, non vorrei rimanere in scadenza”

Cesena Calcio
Massimiliano Mangraviti in azione contro la Vis Pesaro (foto Gianmaria Zanotti)
Massimiliano Mangraviti in azione contro la Vis Pesaro (foto Gianmaria Zanotti)

Nella pancia del Manuzzi, Massimiliano Mangraviti, dopo la vittoria del Cesena contro la Vis Pesaro (3-0), parte dal suo rinnovo di contratto: “Ci sono dei discorsi aperti, la società sta parlando con il mio procuratore. Io ho espresso il mio pensiero: non vorrei rimanere in scadenza”.

Sul passaggio al 4-3-3 e il passaggio alla difesa a quattro: “Le richieste sono diverse, a Brescia ho giocato a quattro, non esiste un modo migliore rispetto all’altro per difendere. Con la difesa a quattro, bisogna lavorare più di reparto. Diamanti ci tiene alla fase difensiva e cura ogni dettaglio con il suo staff”.

Proprio su Diamanti dice: “Ci stiamo trovando molto bene sin dai primi giorni anche ad Acquapartita, vuole intensità e concentrazione. Ci sprona, per spingersi sempre oltre, dando il massimo”.

Sulla fascia da capitano: “E’ un grande piacere, è vero, sono solo amichevoli, ma non è mai banale indossarla, ne sono veramente orgoglioso”.

Sul coinvolgimento del portiere per quanto riguarda la costruzione dal basso: “Sono più i benefici che i rischi, hai un uomo in più da utilizzare. E’ una richiesta nuova su cui stiamo lavorando”.

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