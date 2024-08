Mangraviti: “Bravo Cesena, ma dobbiamo essere più concreti” VIDEO

Per Massimiliano Mangraviti un debutto vincente al Manuzzi dopo il 3-1 in coppa contro il Padova: “Ho avuto buonissime sensazioni. C’è stata una vittoria di gruppo, fortemente voluta. Peccato per quel gol preso sul 2-0 e questa è una lezione da imparare perché in B le avversarie non perdonano. Abbiamo avuto più occasioni per fare il 3-0 e dobbiamo essere più spietati, per questo dopo il loro gol ero arrabbiato”.

Ora che sale il livello degli avversari e la difesa è più sollecitata: “Io, Curto e Prestia abbiamo fatto pochi allenamenti insieme ma cerchiamo di lavorare al meglio. Il Verona? Volevamo il passaggio del turno e andiamo a provare a vincere”.