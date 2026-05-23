Mancini-Samp alla resa dei conti: il Cesena lo attende per martedì

A due settimane dal tremendo commiato contro il Padova, che ha fatto calare il sipario sulla stagione 2025-2026, il Cesena avrebbe voluto già chiudere quantomeno con il nuovo direttore sportivo, provando per una volta a bruciare i tempi dopo i prolungati surplace che hanno contraddistinto le estati precedenti. Un anno fa, di questi tempi, era cominciato il toto direttore sportivo dopo l’esonero di Artico, mentre all’alba della stagione precedente c’era da risolvere l’interminabile telenovela su Toscano, seguita dal “bidone” di D’Aversa e dall’arrivo di Mignani.
Oggi il Cavalluccio ha due caselle scoperte, anche se la seconda è di fatto già stata consegnata ad Ashley Cole, il tecnico che, per la proprietà bianconera, non ha alternative: nonostante i risultati non abbiamo detto questo, la fiducia degli americani per lui è infinita. Come dimostra anche la scelta di scartare Sergio Floccari, che su Cole nutriva dubbi e che la società ha deciso ha depennato in quanto «è troppo direttore tecnico». Ora il profilo individuato dal Cesena per il ruolo di direttore sportivo è Andrea Mancini, che non ha ancora risolto il contratto in essere con la Sampdoria per la prossima stagione.