Mancini: “Il Cesena ha Shpendi, il miglior centravanti della B”. Bohinen: “Sono nel posto giusto” VIDEO

Conferenza di fine mercato per Andrea Mancini, che ha riavvolto il film di un’estate davvero calda: “Di sicuro ho costruito un Cesena più giovane. Abbiamo cambiato tanto e quindi ci vuole tempo. Nel complesso io mi ritengo soddisfatto, sia in entrata che in uscita. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi, altri no, ma questo è il mercato. La mancata partenza di Shpendi? L’operazione, a differenza di quanto era uscito una settimana fa, non è mai stata chiusa, ma c’erano solo dei discorsi in piedi con la Cremonese. Noi abbiamo dato una valutazione chiara su Cristian, ma nessuno alla fine si è mai presentato per soddisfarci. Quindi noi siamo davvero contenti che sia rimasto, per me Shpendi è il miglior centravanti della Serie B. Lui era contento di restare e noi siamo contenti che sia rimasto. E’ vero, mi è stato chiesto di alleggerire il monte ingaggi e quello di Cristian pesa tanto. Però io non posso andare a svenderlo, perchè avrei dovuto farlo? Non era la soluzione giusta. Sono convinto che farà ancora tanti gol e andrà in doppia cifra. La nostra idea ora è sederci e discutere di un rinnovo di contratto, poi vedremo a quali condizioni”.