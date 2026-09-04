Mancini: “Il Cesena ha Shpendi, il miglior centravanti della B”. Bohinen: “Sono nel posto giusto” VIDEO

Cesena Calcio
Emil Bohinen e il diesse Andrea Mancini (foto e video Zanotti)
Emil Bohinen e il diesse Andrea Mancini (foto e video Zanotti)

Conferenza di fine mercato per Andrea Mancini, che ha riavvolto il film di un’estate davvero calda: “Di sicuro ho costruito un Cesena più giovane. Abbiamo cambiato tanto e quindi ci vuole tempo. Nel complesso io mi ritengo soddisfatto, sia in entrata che in uscita. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi, altri no, ma questo è il mercato. La mancata partenza di Shpendi? L’operazione, a differenza di quanto era uscito una settimana fa, non è mai stata chiusa, ma c’erano solo dei discorsi in piedi con la Cremonese. Noi abbiamo dato una valutazione chiara su Cristian, ma nessuno alla fine si è mai presentato per soddisfarci. Quindi noi siamo davvero contenti che sia rimasto, per me Shpendi è il miglior centravanti della Serie B. Lui era contento di restare e noi siamo contenti che sia rimasto. E’ vero, mi è stato chiesto di alleggerire il monte ingaggi e quello di Cristian pesa tanto. Però io non posso andare a svenderlo, perchè avrei dovuto farlo? Non era la soluzione giusta. Sono convinto che farà ancora tanti gol e andrà in doppia cifra. La nostra idea ora è sederci e discutere di un rinnovo di contratto, poi vedremo a quali condizioni”.

Prima di Mancini, al tavolo si era seduto Emil Bohinen, ultimo acquisto estivo del Cavalluccio: “Devo avere un po’ di tempo per trovare la forma giusta, ma ho cominciato bene. Mi trovo bene dentro alla squadra, con un po’ di pazienza sarò pronto. Le mie caratteristiche? Io voglio la palla, sempre. E, per come giochiamo, sono convinto di essere nel posto giusto”.

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