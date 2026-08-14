Mancini ha un ultimo obiettivo per l’attacco del Cesena: Nicholas Pierini

L’arrivo di D’Andrea fa mettere il cartello “Al completo” all’esterno dello spogliatoio riservato agli attaccanti. Con Olivieri fuori dal progetto e quindi sul mercato, le punte sono sei: D’Andrea e Druiventak per la fascia destra, Shpendi e Debenedetti per il ruolo di centravanti, Fiori e Caprini come esterni sinistri. Però... Ecco, c’è un però: il diesse Andrea Mancini si è messo in testa di voler regalare un grande giocatore per chiudere la campagna estiva. Che non è Merola del Pescara (non interessa) come lanciato ieri da qualche sito. Quella che il diesse ritiene la ciliegina sulla torta risponde al nome di Nicholas Pierini, attaccante esterno che a Cesena si è rilanciato quando sembrava essersi già smarrito (14 gol tra campionato, play-off e Coppa Serie C in 38 partite nel 2021-2022), e che con Mancini ha appena lavorato alla Sampdoria. Pierini va in scadenza il 30 giugno 2027 e il Sassuolo, che ne detiene il cartellino, non intende estendergli il contratto. Gli emiliani sono anche disposti a “regalare” il cartellino, ma chi vuole Pierini deve accollarsi tutto l’ingaggio (50mila euro netti al mese). In B, Pierini è ambitissimo e i “veri” avversari da cui deve vedersi il Cesena sono soprattutto Padova e Avellino (ma occhio anche alla Cremonese). Prima di dare l’assalto a Pierini e ad un altro centrocampista centrale che potrebbe essere lo spagnolo Yepes, Mancini dovrà far uscire due giocatori della prima squadra (Olivieri e Pieraccini, mentre ieri è stato ufficializzato Arrigoni al Livorno) e gli ultimi tre esuberi (Giovannini, che si sta allenando con il Bellaria di Promozione, Kebbeh e Pitti).