Mancini ha un ultimo obiettivo per l’attacco del Cesena: Nicholas Pierini

Cesena Calcio
Nicholas Pierini festeggiato da Bortolussi e Berti dopo un gol al Teramo nel febbraio 2022 (foto Zanotti)
Nicholas Pierini festeggiato da Bortolussi e Berti dopo un gol al Teramo nel febbraio 2022 (foto Zanotti)

L’arrivo di D’Andrea fa mettere il cartello “Al completo” all’esterno dello spogliatoio riservato agli attaccanti. Con Olivieri fuori dal progetto e quindi sul mercato, le punte sono sei: D’Andrea e Druiventak per la fascia destra, Shpendi e Debenedetti per il ruolo di centravanti, Fiori e Caprini come esterni sinistri. Però... Ecco, c’è un però: il diesse Andrea Mancini si è messo in testa di voler regalare un grande giocatore per chiudere la campagna estiva. Che non è Merola del Pescara (non interessa) come lanciato ieri da qualche sito. Quella che il diesse ritiene la ciliegina sulla torta risponde al nome di Nicholas Pierini, attaccante esterno che a Cesena si è rilanciato quando sembrava essersi già smarrito (14 gol tra campionato, play-off e Coppa Serie C in 38 partite nel 2021-2022), e che con Mancini ha appena lavorato alla Sampdoria. Pierini va in scadenza il 30 giugno 2027 e il Sassuolo, che ne detiene il cartellino, non intende estendergli il contratto. Gli emiliani sono anche disposti a “regalare” il cartellino, ma chi vuole Pierini deve accollarsi tutto l’ingaggio (50mila euro netti al mese). In B, Pierini è ambitissimo e i “veri” avversari da cui deve vedersi il Cesena sono soprattutto Padova e Avellino (ma occhio anche alla Cremonese). Prima di dare l’assalto a Pierini e ad un altro centrocampista centrale che potrebbe essere lo spagnolo Yepes, Mancini dovrà far uscire due giocatori della prima squadra (Olivieri e Pieraccini, mentre ieri è stato ufficializzato Arrigoni al Livorno) e gli ultimi tre esuberi (Giovannini, che si sta allenando con il Bellaria di Promozione, Kebbeh e Pitti).

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