Magni: “Che bello essere a Cesena, una piazza con ambizione e tradizione”

Cesena Calcio
Vittorio Magni (foto Rega)
Vittorio Magni (foto Rega)

Un’altra giornata di presentazioni nella sala stampa del Manuzzi, dove il consigliere Massimo Agostini ha fatto gli onori di casa con il giovanissimo Vittorio Magni, nuovo acquisto del Cesena: “Un ragazzo di grandi prospettive – ha spiegato il Condor – che ci darà una grande mano, perché la B è lunga e serve l’aiuto di tutti”. Poi la parola è passata al difensore classe 2006: “Posso giocare sia da braccetto che da esterno a centrocampo e proprio quest’ultimo è il ruolo che preferisco. Sono contentissimo di essere in un posto come questo, che ha ambizione e tradizione. Vengo da una bella estate, molto formativa: prima il ritiro e poi la tournée all’estero con il Milan, due esperienze che mi sono servite tantissimo. Ora voglio mettermi alla prova con un campionato difficilissimo, ma sono pronto”.

