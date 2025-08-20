Magni: “Che bello essere a Cesena, una piazza con ambizione e tradizione”

Un’altra giornata di presentazioni nella sala stampa del Manuzzi, dove il consigliere Massimo Agostini ha fatto gli onori di casa con il giovanissimo Vittorio Magni, nuovo acquisto del Cesena: “Un ragazzo di grandi prospettive – ha spiegato il Condor – che ci darà una grande mano, perché la B è lunga e serve l’aiuto di tutti”. Poi la parola è passata al difensore classe 2006: “Posso giocare sia da braccetto che da esterno a centrocampo e proprio quest’ultimo è il ruolo che preferisco. Sono contentissimo di essere in un posto come questo, che ha ambizione e tradizione. Vengo da una bella estate, molto formativa: prima il ritiro e poi la tournée all’estero con il Milan, due esperienze che mi sono servite tantissimo. Ora voglio mettermi alla prova con un campionato difficilissimo, ma sono pronto”.