Maggioni arrabbiato col Mantova: “Andare a casa senza punti è inaccettabile” VIDEO

Secondo il terzino destro del Mantova Tommaso Maggioni non c’è sostanzialmente nulla da tenere al termine del match che ha visto la sua squadra subire una rimonta per 3-2 ad opera dei padroni di casa del Cesena. “Andare a casa con zero punti oggi è inaccettabile – ha tuonato il calciatore dei virgiliani. Oggi è mancato tutto: voglia, atteggiamento e centimetri. Di positivo porto a casa il fatto che siamo venuti a giocare in uno stadio difficilissimo, contro una squadra per la quale non servono tante parole perché parlano i suoi risultati e abbiamo provato a fare il nostro. Poi, però, non dobbiamo nasconderci: abbiamo mollato. Se fai una mezz’ora come quella che abbiamo fatto nel primo tempo qualcosa hai, ma deve durare per novanta minuti. Deluso? Sì, ma anche inca*** e amareggiato perché le partite durano 90 minuti, non 30. Altrimenti ogni volta torni a casa con 3 o 4 gol subiti”.