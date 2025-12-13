Maggioni arrabbiato col Mantova: “Andare a casa senza punti è inaccettabile” VIDEO

Cesena Calcio
Tommaso Maggioni con Marco Festa e l’arbitro Antonio Rapuano (Zanotti)
Tommaso Maggioni con Marco Festa e l’arbitro Antonio Rapuano (Zanotti)

Secondo il terzino destro del Mantova Tommaso Maggioni non c’è sostanzialmente nulla da tenere al termine del match che ha visto la sua squadra subire una rimonta per 3-2 ad opera dei padroni di casa del Cesena. “Andare a casa con zero punti oggi è inaccettabile – ha tuonato il calciatore dei virgiliani. Oggi è mancato tutto: voglia, atteggiamento e centimetri. Di positivo porto a casa il fatto che siamo venuti a giocare in uno stadio difficilissimo, contro una squadra per la quale non servono tante parole perché parlano i suoi risultati e abbiamo provato a fare il nostro. Poi, però, non dobbiamo nasconderci: abbiamo mollato. Se fai una mezz’ora come quella che abbiamo fatto nel primo tempo qualcosa hai, ma deve durare per novanta minuti. Deluso? Sì, ma anche inca*** e amareggiato perché le partite durano 90 minuti, non 30. Altrimenti ogni volta torni a casa con 3 o 4 gol subiti”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui