Magdeburgo-Cesena compie 50 anni: uno spettacolo a teatro su Dino Manuzzi

I 50 anni dalla partecipazione alla Coppa Uefa (Magdeburgo-Cesena si giocò il 15 settembre 1976) sono anche l’occasione per celebrare il presidentissimo Dino Manuzzi, il quale portò il nome di Cesena in Europa, prima come imprenditore sui grandi mercati ortofrutticoli, poi come sportivo sul campo da calcio. La famiglia Manuzzi, con il patrocinio del Comune di Cesena, lo ricorda con due eventi. Nelle serate del 6 e 7 ottobre al Teatro Bonci si svolgerà lo spettacolo “Dino Manuzzi alle porte dell’Europa. L’uomo che ha accompagnato la Romagna nel futuro”, scritto da Cesare Pomarici (voce narrante) e da Francesco Zani, con musiche di Moreno il Biondo. Presenti ex bianconeri che firmarono quell’impresa sul campo. La prima serata è ad invito, la seconda è prenotabile online su Vivaticket (al costo tecnico di 20 centesimi) oppure gratuitamente presso la biglietteria del teatro.

Dal 19 settembre al 18 ottobre, la chiesa di Sant’Agostino ospiterà la mostra “Volti e immagini dell’uomo che ha cambiato la Romagna” con i seguenti orari: da martedì a venerdì 15.30-19.30, sabato e domenica 10.00-12.30 e 15.30-19.30.

Il Cesena Fc celebrerà l’anniversario tra fine settembre (il ritorno alla Fiorita si giocò mercoledì 29) e inizio ottobre. Per ora “congelata”, per problemi organizzativi, l’amichevole che Cesena e Magdeburgo volevano giocare al Manuzzi.