Magdeburgo-Cesena compie 50 anni: le perquisizioni della polizia della Ddr e i problemi per il tifoso calvo col toupet

“Torneremo a Magdeburgo come nel ’76” cantano oggi i tifosi del Cesena, evocando la storica partecipazione alla Coppa Uefa del 15 settembre di 50 anni fa. All’epoca la maggior parte di loro non era neppure nata, ma il ricordo di nonni e padri ha tramandato il mito di quella memorabile quanto inattesa impresa. Fu il frutto del 6° posto agganciato dalla squadra di Pippo Marchioro a 9 minuti dal termine del campionato di Serie A 1975-1976 e dal successivo posto liberato dal Napoli vincitore della Coppa Italia e quindi ammesso in Coppa delle Coppe.