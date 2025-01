Dopo Cesena-Bari 1-1 tanta amarezza per il tecnico barese Moreno Longo: “Ancora un volta abbiamo buttato via i punti, contro un Cesena ormai fuori dalla partita senza possibilità di rientrare e ormai arroccato dietro. Avremmo dovuto cercare il secondo gol, invece nell’unica volta in cui sono venuti giù hanno pareggiato e con poco sono riusciti a portare via il punto”.