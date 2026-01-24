Longo dopo il colpo di Cesena: “Bari, vittoria meritata” VIDEO

Moreno Longo, allenatore del Bari che nel pomeriggio ha conquistato tre importanti punti sul prato del campo dell’Orogel Stadium contro un Cesena tutt’altro che inferiore vincendo per 1-2 non ha dubbi. La sua squadra ha vinto una partita difficile “meritatamente” – ha affermato sicuro davanti ai giornalisti nel post-partita. Si è poi soffermato sui commenti a caldo negli spogliatoi. “A fine partita ho detto ai ragazzi che la strada è ancora lunga e che con questa vittoria non abbiamo risolto nulla – ha dichiarato Logo. “È una vittoria, però, che deve dare consapevolezza che con lo spirito e l’atteggiamento visto oggi in campo puoi raggiungere obiettivi – ha spiegato Longo. E anche gli episodi, come oggi, possono arrivare. Il Bari ha portato via punti contro una squadra forte. Lo ha fatto meritatamente, perché anche gli episodi sono stati frutto di un buon atteggiamento”. Sull’impatto di Moncini, autore del goli: “Ha passato un periodo difficile. Capisco che potesse essere complicato per lui oggi. Però, come gli ho detto, non può succedere che si alzi bandiera bianca. Anche nelle difficoltà serve trovare le motivazioni necessarie. Mi è piaciuto il gol, ma soprattutto, mi è piaciuto lo spirito di abnegazione nell’andare a recuperare il pallone quando mancavano pochi secondi alla fine”.