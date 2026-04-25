Lombardo: “Sampdoria, il più bel primo tempo da quando sono qui” VIDEO

Rammaricato, ma capace di accontentarsi. Così Attilio Lombardo, allenatore della Sampdoria al termine della partita contro il Cesena. Chiusa con uno 0-0 che lascia qualche pensiero di troppo. “La prestazione lascia l’amaro in bocca per il nostro primo tempo – ha affermato Lombardo in conferenza stampa -: il migliore giocato dalla mia squadra in questa stagione. Quando affronti partite che rimangono in bilico fino alla fine preferiresti vincere, ma mi accontento del pareggio. Anche perché una sconfitta ci avrebbe messo in difficoltà per la partita della prossima settimana”.

Occasioni sprecate, ma anche un gol annullato per pochissimi centimetri di fuorigioco per i blucerchiati: “Non sono d’accordo. Mi è sembrata una decisone forzata – ha dichiarato -: sei minuti per stabilire se fosse gol o meno mi sembrano troppi. Mi chiedo se ci fossero tutti gli elementi per valutare la situazione”.

Un punto essenziale quello conquistato sul prato dell’Orogel Stadium dalla Sampdoria, ma certo non ancora sufficiente per festeggiare il mantenimento della categoria. “Qua le squadre vanno forte – ha chiuso Lombardo - hanno energia, quindi, potrebbe esserci la possibilità di salvarsi anche solo con un altro punto, ma potrebbe anche non bastare. Io voglio vincere la prossima partita e basta” – ha concluso.