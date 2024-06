Lo sponsor Energia Corrente sulle maglie del Cesena in Serie B

Nella stagione 2024-25 che segnerà il ritorno in Serie B, il Cesena FC scenderà in campo con un nuovo “Main Partner”. Sarà infatti Energia Corrente, società del gruppo CRE (Consorzio per le Risorse Energetiche) ad esibire, sulle maglie bianconere targate ancora Errea, il marchio E.CO visibile sia nella posizione frontale sia, in qualità di Back Jersey Sponsor, sul retro. Lo ha annunciato il club bianconero in una nota. L’accordo ha durata annuale.

La partnership è stata sugellata questa mattina, nella sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, alla presenza di Vincenzo Maria de Rosa, amministratore delegato di E.CO e del presidente Giancarlo Ferlini, di Claudia Gatti, responsabile marketing del Cesena FC in rappresentanza della proprietà, e di Gianluca Padovani, direttore generale di Pubblisole, la concessionaria pubblicitaria ufficiale del club che ha intermediato e finalizzato l’accordo.

Nata nel 2007

Nata nel 2007, E.CO Energia Corrente è una delle principali realtà del settore dell’energia in Emilia Romagna, e ha clienti in tutta Italia, tra famiglie e imprese, alle quali assicura la fornitura di energia, gas ed energia verde certificata. Ha la propria sede operativa a Cesena, nel complesso Montefiore, dove un team giovane e con alta professionalità gestisce acquisti e vendite per circa 1 Terawattora (100 mln di Kwh) di energia elettrica e 70 mln di mc di gas.

A comporre la base sociale sono circa 130 imprese attive in Italia, con una forte componente nel settore agroalimentare oltre a operatori di rilievo del mondo cooperativo. Tra i più importanti soci romagnoli si evidenziano Conserve Italia, Agrintesa, Apofruit, Aren Electric Power, e Deco Industrie. La presenza dei maggiori soci si completa con un importante raggruppamento con sede a Livorno (Cell) e con Italia del Gusto, un consorzio che unisce le eccellenze italiane in campo alimentare.

E.CO, la società commerciale del gruppo, è una realtà in forte crescita, che pone al centro il cliente e servizi semplici e innovativi attraverso la digitalizzazione. Intende assumere un ruolo di riferimento per la propria clientela per tutte le tematiche energetiche, dalla fornitura alla autoproduzione fotovoltaica, fino allo sviluppo delle Comunità Energetiche. È fortemente impegnata nel processo di transizione energetica e in generale sulla sostenibilità ambientale e sociale. Attraverso la propria unità di e-mobility, E.CO è presente a Cesena anche con varie stazioni di ricarica ed è stata la prima ad inaugurare una stazione a ricarica veloce sul territorio.

“È un piacere per noi essere vicini al territorio e ai tantissimi tifosi del Cesena in un momento così importante della rinascita della squadra. La passione che accompagna tutti i supporter del Cesena è la stessa energia che noi mettiamo nel nostro lavoro e nel far crescere la nostra realtà – ha commentato l’ad di E.CO, Vincenzo Maria de Rosa - il Cesena ha riconquistato con caparbietà il ruolo che le spetta nel panorama calcistico italiano, e vogliamo anche noi contribuire a questo riconoscimento con la nostra sponsorship. Ci uniscono la determinazione negli obiettivi, ma anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale in tutte le sue declinazioni. Per questo abbiamo voluto dare il nostro contributo anche alla squadra femminile, alla Primavera e all’Under 18, perché l’educazione dei giovani allo sport e l’inclusione senza discriminazioni sono una parte importante anche dei nostri valori. Siamo fiduciosi in un cammino di soddisfazioni e di crescita, e vogliamo trasmettere la nostra energia positiva accompagnando la squadra, i tifosi e gli appassionati verso i traguardi che ci aspettano”.

“Siamo felici di dare il benvenuto tra i nostri partner a Energia Corrente - ha dichiarato il presidente del Cesena FC, John Aiello - il campionato di Serie B, grazie all’alto livello della competizione, è diventato negli ultimi anni fortemente attrattivo per tifosi e aziende, e siamo sicuri che rappresenterà una efficace piattaforma di comunicazione a livello nazionale per il marchio E.CO. Allo stesso tempo siamo orgogliosi di poter esibire sulle nostre maglie una realtà che ha le sue radici nel territorio romagnolo”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Gianluca Padovani, direttore generale di Pubblisole: “Per il ritorno in serie B del Cavalluccio non potevamo trovare un partner migliore. Seppur ormai presente in tutta Italia, E.CO Energia Corrente ha mantenuto il cuore pulsante e decisionale qui in Romagna e questo ci consentirà di mettere in campo tante iniziative mirate a raggiungere una tifoseria fidelizzata e appassionata come quella del Cesena”.