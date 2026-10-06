Lo scrittore Francesco Zani porta Dino Manuzzi a teatro: “È stato il primo a capire che fare grande il Cesena significava fare grande Cesena”

Dentro al mese delle emozioni, con una dettagliatissima mostra fotografica visitabile per altre due settimane nell’ex chiesa di Sant’Agostino e il cinquantennale del suo più grande capolavoro sportivo alla guida del Cesena (la qualificazione alla Coppa Uefa), tra oggi e domani il ricordo dell’indimenticabile Dino Manuzzi arriva anche a teatro. Questa sera e domani sera (ore 21), sul palco del Teatro Alessandro Bonci, è in programma lo spettacolo dedicato all’ex presidente del Cavalluccio: “Dino Manuzzi. Alle porte d’Europa”. Scritto da Cesare Pomarici e Francesco Zani, con le musiche di Moreno il Biondo e la partecipazione del pianista Riccardo Scarabattoli, l’evento clou di questo lungo e speciale amarcord ripercorrerà la vita di Dino Manuzzi tra impresa, territorio e naturalmente calcio. E’ proprio uno dei due autori, lo scrittore cesenate Francesco Zani (in libreria con “Come ti difendi”, edito da Mondadori), a “raccontare” lo spettacolo e soprattutto il dietro le quinte di questo lungo mese dedicato all’ex presidente del Cesena.