Lesione muscolare di primo grado: Caprini rischia di saltare le prossime 4 partite

Lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra: è questo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Maat Daniel Caprini. L’esterno del Cesena si era fatto male in allenamento e aveva saltato il debutto di domenica contro la Sampdoria. Il club bianconero fa sapere che “le condizioni dell’attaccante bianconero, che da domani intraprenderà il percorso di riabilitazione, saranno costantemente monitorate da parte dello staff sanitario del Cavalluccio”. Scontato che Caprini debba saltare le prossime tre partite, quelle contro Entella, Mantova e Cremonese, ma è quasi scontato che non sarà presente neppure in casa della Juve Stabia, visto che in seguito ci sarà la sosta di due settimane prima della gara del 10 ottobre a Benevento.