Le tifoserie sono amiche da tempo, ma Cesena-Palermo è valutata di nuovo gara a rischio

Le tifoserie sono amiche da tempo, eppure l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la determina numero 38 in seguito alla riunione svolta il 16 settembre, ha “congelato” Cesena-Palermo di sabato 27, rinviando “alle valutazioni del Casms per l’individuazione di adeguate misure di rigore”. Anche la gara di un anno fa passò al vaglio del Casms, dopo la segnalazione dell’Osservatorio, e il provvedimento adottato fu il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo. Il rischio è che la storia si possa ripetere.