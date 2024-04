Le riflessioni del Cesena: rinnovo automatico per Toscano, staff e Artico, ma il futuro resta da scrivere

La promozione in Serie B conquistata una settimana fa contro il Pescara ha fatto scattare automaticamente tre rinnovi nel Cesena. Come detto, il primo riguarda Domenico Toscano e naturalmente il suo staff: con la promozione in tasca, la scadenza del nuovo vincolo viene prolungata di un anno, cioè fino al 30 giugno 2025 con adeguamento economico dell’ingaggio per l’uomo di Calabria.

Il secondo contratto che si allunga in automatico (con relativo adeguamento) è quello del direttore sportivo Fabio Artico, legato al Cesena fino al 30 giugno 2025: con la promozione il responsabile dell’area sportiva del Cavalluccio si lega al club bianconero fino al 30 giugno 2026. Il terzo rinnovo automatico riguarda Giovanni Nannelli: senza la promozione avrebbe chiuso la sua avventura in bianconero e invece con la B scatta il prolungamento fino al 2025. Considerando l’intera rosa attualmente a disposizione di Toscano, c’è quindi solo un giocatore in scadenza: si tratta di Luca Coccolo, che a gennaio ha scelto di non prolungare e che a fine stagione saluterà la Romagna dopo un anno e mezzo davvero sfortunato.

Per il resto, sono 10 i giocatori con un altro anno di contratto, che andranno in scadenza alla fine della prossima stagione: Pisseri, Ciofi, Adamo, Donnarumma, De Rose, Saber, Varone, Chiarello, Ogunseye e appunto Nannelli. Sono invece 13 quelli con il contratto in scadenza nel 2026: Siano, Klinsmann, Prestia, Piacentini, Silvestri, Pieraccini, David, Francesconi, Berti, Corazza, Shpendi, Kargbo e Giovannini. L’unico in prestito (con diritto di riscatto) è l’uomo-promozione Edoardo Pierozzi, di proprietà della Fiorentina, mentre da Pontedera e Gubbio rientreranno Luca Lewis e King Udoh. A proposito di rinnovi, nei prossimi giorni anche Roberto Colacone e Omar Milanetto prolungheranno di un altro anno, fino al 30 giugno 2026: la prima stagione del nuovo responsabile del settore giovanile arrivato la scorsa estate dal Monza è stata molto positiva, mentre l’area scouting, diretta dall’ex centrocampista del Genoa, verrà ulteriormente rinforzata con l’inserimento di una o due figure operative da affiancare a Milanetto.

Tornando alla programmazione dell’estate e della prossima stagione, nei prossimi giorni (probabilmente a ridosso della gara contro la Recanatese di lunedì 15) ci sarà un primo summit tra Artico e la proprietà americana in videoconferenza per stabilire obiettivi e budget. Gli Aiello torneranno a Cesena alla fine del mese, qualche giorno prima dell’ultima gara casalinga contro il Perugia, quando sarà in programma anche un incontro con Toscano.

