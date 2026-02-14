Lauberbach festeggia il primo gol italiano a Cesena: “Il Venezia si è ripreso subito” VIDEO

Al primo gol italiano e, quindi, con la maglia del Venezia addosso, Lion Lauberbach si è presentato davanti ai giornalisti nella sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi per commentare la prestazione personale e della squadra “Sono molto felice per la vittoria, era importante riprenderci dopo la sconfitta di Modena e sono felice per il mio primo gol con questa maglia” - dice. Di origini tedesche, l’attaccante dei Leoni raggiunge la città lagunare l’estate scorsa dopo l’esperienza KV Mechele nel campionato belga. “Ci sono molte differenze rispetto agli altri campionati in cui ho giocato – riconosce -. Ci sono difensori veloci e la squadra mi sta aiutando ad adattarmi al gioco italiano”.