Lantignotti: “Monza fortissimo, ma al Cesena è difficile fare gol”

Un biennio “da ventenne” a Cesena e un biennio “da trentenne” a Monza. La supersfida di domani al Brianteo unisce due punti cardinali della lunga carriera di Christian Lantignotti, che in Romagna ha giocato dal 1991 al 1993, «quando ero giovanissimo e cominciavo a diventare grande», e che in Brianza ha chiuso il cerchio dal 1999 al 2001, prima di una rapida parentesi a Siena (da compagno di Michele Mignani) e del definitivo ritorno in Romagna con le maglie di Forlì e Bellaria, che hanno scandito le ultime tappe della vita calcistica del centrocampista milanese di nascita e cesenate d’adozione. Non solo: è stato proprio Lantignotti ad entrare nel tabellino dell’ultimo Monza-Cesena disputato in B. Era il 14 maggio 2000 e “Lanti” firmò il gol del provvisorio 1-0, pareggiato nel finale dal bianconero Campolonghi.