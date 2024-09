La visita ortopedica toglie ogni dubbio: “solo” una distorsione tibio-tarsica per Berti. Che ora sogna il recupero-lampo

Tommaso Berti ha svolto in mattinata la visita specialistica dall’ortopedico: visita che ha dato esito confortante, al punto che già nel pomeriggio il talento di Calisese era a Villa Silvia per iniziare la fase di rieducazione. “Cesena Fc comunica che gli ulteriori accertamenti specialistici svolti da Tommaso Berti hanno evidenziato la presenza di una distorsione tibio-tarsica alla gamba destra. Le condizioni del centrocampista bianconero, che ha già intrapreso il percorso di riabilitazione, saranno valutate quotidianamente dallo staff sanitario del Cavalluccio”.

Il sogno di Berti è quello di poter rientrare nella gara di campionato in programma a Pisa sabato 5 ottobre, anche se è più probabile possa essere della partita in casa della Sampdoria due settimane dopo (con la pausa che servirebbe a rimettersi in sesto dopo il percorso riabilitativo).